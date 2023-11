Discarica dei record nel cuore di Bonaria «Bomba ecologica» 

Il grido d’allarme - l’ennesimo - parte da via Milano: «Siamo davanti a una bomba ecologica, che rischia di avere pesanti ripercussioni anche sulla salute delle persone», avverte Stefano Deliperi, presidente del Gruppo d’intervento giuridico. Il riferimento è all’ettaro circa disseminato di amianto, copertoni d’auto e una distesa infinita di immondezza di ogni sorta. Proprio lì, tra i palazzi bene di uno dei quartieri più eleganti della città, dove da anni fa bella mostra la discarica dei record.

Eternit e pneumatici

C’è uno scaldabagno, impunemente adagiato su una pianta di fico d’india, che sembra sfidare le più basilari leggi di gravità e calpesta la decenza. È il benvenuto nella striscia di terra incastrata tra via Messina e via Grosseto, dove le facciate curate e l’area verde ben tenuta, contrastano con il resto, mostrando con prepotenza l’altra faccia della civiltà. Anzi, dell’inciviltà. Quella racchiusa, in parte, da una recinzione metallica divelta e da un cancello arrugginito: il confine certo di un’abitazione in muratura primordiale usata da qualche disperato come rifugio di fortuna. Tutt’attorno pneumatici, vecchi elettrodomestici, metallo in ogni declinazione, lastroni di eternità e rifiuti vari. Una distesa che cammina sino a raggiungere quasi la strada, e poco per volta va sempre più avanti.

La denuncia

Non si rassegna l’associazione ecologista, che da tre anni si è rivolta a chiunque per porre rimedio alla vergogna. «Nonostante tutte le denunce, le proteste e le segnalazioni, la discarica è ancora al suo posto e anzi continua persino a crescere», spiega Deliperi, che domenica ha chiesto con specifica istanza, per conto della Grig, la bonifica ambientale. «La situazione sta diventando insostenibile, parliamo di una vera d propria bomba ecologica in centro città, col pericolo di diossina e il paradosso che si tratta di terreni in gran parte di proprietà comunale. I precedenti esposti hanno portato a bonifiche non certamente risolutive, considerando lo stato attuale dello spazio in questione».

La conferma è sotto gli occhi di tutti, soprattutto di chi abita nei palazzi con vista sull’inciviltà. Con quel cartello appiccicato sul tronco di un albero: “Attenzione, area video sorvegliata. Non gettare rifiuti”, che evidentemente non basta a fermare lo scempio. Quello tra l’altro messo nero su bianco nel verbale della Municipale datato 7 agosto. «Il sito si trova in pessime condizioni igienico sanitarie», si legge. Degrado accertato anche da chi di dovere.

