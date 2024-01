Discarica davanti alla mensa «Controllate le telecamere» 

Nonostante i controlli e le multe gli incivili continuano ad alimentare discariche nel centro cittadino. Da qualche giorno cumuli di rifiuti, compreso anche uno scaldabagno, vengono lasciati davanti al cancello e a pochi metri dall’ingresso della mensa del viandante in via Montenegro. Prima un sacco, poi un altro, fino a diventare una vera e propria discarica. E, ironia della sorte, tutto ciò accade sotto le telecamere con tanto di cartelli che indicano “zona videosorvegliata”.

«Siamo stanchi di questa situazione» dice la presidente della mensa Monica Serra, «abbiamo anche segnalato quello che sta accadendo ormai quotidianamente. Sembra assurdo che non si riesca a risalire ai responsabili dal momento che lì ci sono le telecamere che in teoria dovrebbero avare filmato tutto. Qui noi offriamo un servizio, le persone vengono a pranzo e di certo non possiamo accettare questo degrado».

E purtroppo grandi bustoni neri di indifferenziato continuano ad essere lasciati anche in altre zone persino in vie centralissime come viale Colombo e via Marconi. E pensare che i controlli non sono mai stati così serrati. Grazie all’ausilio di fototrappole e telecamere, il nucleo di vigilanza ambientale della Polizia locale ha intensificato le verifiche sul territorio per scongiurare e eliminare i depositi abusivi di rifiuti, ma a quanto pare, contro gli incivili la battaglia sembra impari. La prova è un territorio disseminato di discariche. Non solo nelle campagne ma anche nel centro urbano.

RIPRODUZIONE RISERVATA