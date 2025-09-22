Discarica davanti all'asilo, la rabbia dei genitori 

Il caseggiato dell'asilo nido “La Baia dei Delfini”, in via Schiavazzi a Sant'Elia, è circondato da un bel prato verde con alberi a completare il quadro. Ma quello è il cortile dove vengono fatti giocare i bimbi. Ben diversa è la situazione appena oltre la recinzione, dove c'è una discarica di rifiuti di ogni tipo. Uno scenario di degrado che si ripete troppo spesso. Gli operatori ecologici del Comune puliscono, ma dopo pochi giorni torna la spazzatura. Comprensibile, dunque, la rabbia dei residenti e di coloro che portano i propri bimbi al nido. «C'è troppa gente che non rispetta neanche i più piccoli, ai quali certamente non fa bene respirare i miasmi dell'immondizia», lamentano alcuni genitori, «è un problema di carattere igienico sanitario non da poco».

I genitori dei piccoli alunni sostengono che l'odore sia insopportabile, in maniera particolare quando ci sono giornate più calde del solito, e che stare nel cortile della scuola sia impossibile in queste condizioni. Ma sembra che l'inciviltà la faccia da padrone e infatti anche molti residenti sono ormai rassegnati: «Non cambierà niente, sono anni che una seppur piccolissima minoranza di persone che abita in zona, non rispetta il luogo dove vive e soprattutto non si fa scrupoli neanche di fronte a un asilo nido».