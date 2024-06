Discarica da bonificare, scatta l’ultimatum 

Una mega discarica, l’ennesima nel territorio di Selargius. Stavolta al centro di un’ordinanza firmata dal sindaco Gigi Concu che obbliga il privato che utilizza il terreno - nella località Terra e Teula - a ripulire la zona entro sessanta giorni.

Decisione obbligata per il Comune vista la presenza di rifiuti pericolosi, come emerge dalle relazioni stilate dai carabinieri di Monserrato dopo due sopralluoghi svolti nei mesi scorsi. Nel documento si fa riferimento a «16 veicoli fuori uso, privi di motore, componenti meccaniche di vario tipo, quali targhe e parti di carrozzeria, con sversamento sul terreno di liquidi». E ancora «tracce di combustione di rifiuti speciali e non, quali metalli, plastiche e rifiuti solidi urbani all’interno di un bidone di latta deformato». Tanto che viene segnalata «l’esistenza di un degrado ambientale diffuso causato dal deposito incontrollato di rifiuti». Non solo: nell’ordinanza viene citata anche una denuncia fatta dal proprietario del terreno nei confronti dell’uomo che sta utilizzando l’area. Nel documento firmato dal sindaco di Selargius viene chiesto al privato di procedere - entro 60 giorni - «a una rapida rimozione dei rifiuti ed al loro corretto avvio a recupero o smaltimento presso centri autorizzati», come richiesto dall’Arpas.

RIPRODUZIONE RISERVATA