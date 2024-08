Discarica con vista sulla statale 195: nuovo esposto 

Eternit, pneumatici, lo scheletro di un televisore, abbigliamento e rifiuti misti: il bazar della vergogna è al chilometro 6 della strada per Pula. Ma prima e dopo non è che vada meglio. Non basta la presenza dei vicini fenicotteri, e neppure il vincolo paesaggistico che - almeno sulla carta - dovrebbe tutelare l'area: lungo la 195 continuano a crescere discariche abusive. Frutto dell'inciviltà di chi non rispetta l'ambiente e dell'indifferenza di chi dovrebbe vigilare ed evidentemente non lo fa.

Tutto testimoniato dal presidente del Gruppo di intervento giuridico Stefano Deliperi, che ha presentato l’ennesimo esposto: «Un intervento di bonifica in tempi brevi è fondamentale per la tutela della salute pubblica e l’ambiente, ma sarebbe necessaria un’adeguata vigilanza, anche con sistemi di videosorveglianza, considerata la forte presenza di scarichi incontrollati di rifiuti ai lati di strade principali e secondarie», denuncia. Ancora una volta, perché in realtà la vicenda non è nuova: con precedente istanza del 10 settembre 2021 l’associazione ecologista (Grig) aveva segnalato analoga situazione, a seguito della quale il Comune di Cagliari – Servizio Igiene del suolo e Ambiente chiese adeguata bonifica ambientale, eseguita dall’Anas. Operazione conclusa con la rimozione di circa dieci tonnellate d’immondezza di ogni genere. Ma il decoro restituito all’area è durato poco: nelle piazzole di sosta hanno ripreso ad accumularsi rifiuti impunemente disseminati tra la vegetazione e davanti agli occhi di chi percorre una delle strade obbligate per entrare in città. Uno scempio che il GrIG non è disposto a tollerare: Deliperi ha inoltrato una nuova istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione dei provvedimenti di bonifica, coinvolgendo Comune, Carabinieri del Noe e il Corpo forestale e di vigilanza ambientale: <Chiediamo al sindaco di disporre con ordinanza a carico del trasgressore, in solido con il proprietario e con il titolare di diritti reali o personali sull’area, la rimozione dei rifiuti ed il ripristino ambientale. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, l’Amministrazione è tenuta a provvedere d’ufficio in danno degli obbligati».

