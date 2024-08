Discarica, Comune in cerca di un sito 

La mancanza di una discarica per inerti, dopo la chiusura a luglio di Su Berrinau, diventa sempre più pesante per la città. Il commissario del Comune Giovanni Pirisi lotta con determinazione, ancora una volta, alla ricerca di una soluzione per risolvere il grosso problema che grava su imprese e cittadini. La chiusura, oltre un mese fa, della discarica di Su Berrinau ancora non si è risolta, il commissario cerca soluzioni tampone, dalla presentazione di schede in Regione per la realizzazione di nuovi impianti in città, sino, nella peggiore delle ipotesi, a un recupero e apertura di uno spazio - forse provvisorio, ma in tempi sostenibili - a Ottana.

L’iniziativa

«Stiamo facendo tutto il possibile - dice Pirisi -. La discarica di Su Berrinau non era a norma. Sappiamo dei numerosi disagi tra i cittadini e le imprese, li capiamo e assecondiamo con fermezza come avevamo già detto in precedenza. Anzi, se dovessimo riuscire a risolvere il problema saremmo i primi a esultare. Ora continuiamo a lavorare».

L’emergenza

Nel mentre in città aumentano le discariche abusive a cielo aperto, tra la periferia e le campagne. I calcinacci da smaltire somigliano a delle montagne. Il settore edile continua a vivere forti disagi dai primi di luglio e, insieme al Comune, attendono una risposta decisiva da parte della Regione.

Intanto gli imprenditori si trovano costretti a conferire gli inerti a decine di chilometri di distanza, spostandosi principalmente verso Siniscola, Benetutti o Bolotana con un aumento dei tempi e dei costi non indifferente. La regola stabilisce che i rifiuti di massimo 30 chili possono essere conferiti a Pratosardo solo dai privati, mentre le aziende devono spostarsi altrove, così vale per tutti i rifiuti di peso maggiore.

Controlli

Dal palazzo municipale proseguono i controlli per evitare la proliferazione delle discariche abusive, come è accaduto il mese scorso in via Gronchi. In quelle settimane il commissario ha sottolineato: «Siamo ben consapevoli dei disagi alle attività produttive, costrette a trasportare e conferire i rifiuti inerti da costruzione e demolizione in impianti di trattamento autorizzati, alcuni dei quali parecchio distanti. Abbiamo avviato un’interlocuzione con la Regione per individuare le soluzioni alternative, ma nell’attesa chiediamo a tutti il rispetto delle regole». Concetto che Pirisi, sempre a contatto con gli imprenditori e con la Regione, tiene a ribadire tutt’ora, aggrappandosi alla speranza di venire a capo di una situazione molto difficile per tutti.

