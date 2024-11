Discarica chiusa, pronti alla rivolta 

«L'idea dei nuoresi e degli operatori del settore edile è quella diventare un fiore all'occhiello nello smaltimento degli inerti, ma questo, a oggi, non ci è possibile. La discarica di Su Berrinau è chiusa da luglio, noi continuiamo a lavorare e a smaltire percorrendo chilometri, ma i costi per i nostri clienti sono purtroppo aumentati. Manifesteremo il disagio, è un problema che tocca tutti».

In corteo

È ciò che emerge dalla riunione di venerdì sera tra impresari e autotrasportatori del comparto edilizio nuorese, riuniti a Biscollai per discutere, ancora una volta, dei numerosi problemi legati alla chiusura della discarica e per organizzare un corteo per le vie della città. La manifestazione è aperta a tutti, si terrà il 18 novembre dalle 7.30 alle 12.30 partendo dal Campo nero e percorrendo le vie della città sino al palazzo municipale. La chiusura della discarica ha costretto le aziende a conferire gli inerti da demolizione a Siniscola, Benetutti o Bolotana, il che ha comportato un aumento di tempo e costi a carico dei committenti che talvolta rinunciano o rinviano i lavori proprio a causa di questo rincaro.

«Danneggiati»

«La chiusura della discarica di Su Berrinau rappresenta, per tutti, un grosso disagio. Smaltire gli inerti per il rifacimento di un piccolo bagno costa in media 300 euro, a questi si devono aggiungere il costo del trasporto e il tempo impiegato per recarsi a decine di chilometri di distanza dalla città che, di certo, rallenta i lavori in corso».

Battaglia continua

Eppure impresari e autotrasportatori non si scoraggiano e non mollano la presa, anzi: «La nostra ambizione è quella di vedere a Nuoro un centro di smistamento, di raccolta e riciclaggio anche del vetro, cartongesso, guaine e così via. Per ora teniamo duro e continuiamo a viaggiare, a denti stretti, anche per evitare la nascita di discariche abusive in città, ma attendiamo ancora le risposte dalla Provincia e dalla Regione. Il commissario Giovanni Pirisi è stato più che attento alla problematica, ascoltandoci e sollecitando per ottenere spazi più vicini possibile a Nuoro».

Il privato

Il sogno di una discarica nei pressi della città sembrava a un passo dalla realizzazione quando dei privati hanno proposto (per ora sembrerebbe solo a parole) di realizzare una discarica per inerti a Pratosardo, ad oggi, però, sulla scrivania del commissario del Comune sembrerebbe non essere giunto nulla. In attesa che il miracolo avvenga, le regole restano sempre le stesse: le società private e le imprese edili devono trasportare e conferire i rifiuti inerti da costruzione e demolizione in altri impianti di trattamento autorizzati, mentre i privati cittadini possono conferire i rifiuti prodotti da piccoli interventi di demolizione in ambito domiciliare all'ecocentro comunale di Pratosardo.

