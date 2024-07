Discarica chiusa, FdI all’attacco 

Continua il caos dell’edilizia che da due settimane è senza una discarica dove conferire gli inerti per la chiusura di quella di Su Berrinau. Il commissario del Comune, Giovanni Pirisi, ha chiesto supporto alla Regione per trovare un’immediata soluzione. Il problema diventa politico con la segretaria di Fdi, Laura Sanna, che attacca: «Prime lacrime per Nuoro dopo l’arrivo del commissario della Giunta Todde con chiusura di Su Berrinau. Evidenti le conseguenze: aumento dei costi di conferimento per le imprese cittadine o trasformazione delle periferie in mondezzai». Per la rappresentante di Fratelli d’Italia il commissario Pirisi scarica «colpe e responsabilità altrove per poi allertare le forze di polizia militarizzando il territorio e richiedendo sforzi in termini di persone e mezzi». Per Fdi la decisione presa da Pirisi «manda il comparto edile a gambe all’aria, costringendo le imprese a sobbarcarsi costi di conferimento triplicati e spese aggiuntive di trasporto, indebolendo ancor di più la fragile economia nuorese. La Regione sarà in grado di evitare che questa gestione commissariale riduca ancora di più le speranze di dignità per un ormai cosiddetto capoluogo? Trent’anni di governo delle sinistre hanno costretto Nuoro nella periferia dimenticata dell’Isola» (f. le.)

RIPRODUZIONE RISERVATA