Discarica “armata”, licenziati tutti i guardiani  

Licenziati in tronco, senza alcun preavviso. Di punto in bianco i custodi storici della discarica dei veleni, quella tra Gonnesa e Carbonia, sono stati cacciati dal sito di Serra Scirieddus per far posto a sceriffi privati con tanto di pistola nella fondina. Non un semplice licenziamento, visto che la collina dei rifiuti è da tempo in balia di mille problemi, a partire da quelli ambientali. Una decisione che mal si concilia con l’esigenza sempre più evidente e pressante di un monitoraggio puntuale delle questioni relative al funzionamento dei sistemi di controllo della discarica.

Cacciata sospetta

Una «cacciata» che ha sollevato nei sindacati e nei lavoratori non pochi interrogativi, alcuni inquietanti, ma soprattutto ha fatto scattare una vera e propria dichiarazione di guerra che va ben oltre gli stessi licenziamenti. Il provvedimento della Riverso S.p.A., di proprietà della potente famiglia napoletana dei Colucci, è un mistero considerato che da mesi nel mirino della società erano finiti proprio i lavoratori impegnati nel più delicato dei lavori, quello del monitoraggio dei sistemi di controllo ambientale della discarica a partire dai “percolati”, ovvero le possibili infiltrazioni di veleni oltre le barriere di protezione della collina di rifiuti. La comunicazione formale è avvenuta il 29 giugno scorso quando la società ha informato l’Ispettorato Territoriale di Cagliari e Oristano dell’intenzione di voler procedere al licenziamento per «giustificato motivo oggettivo» di tutti e quattro i custodi.

Tutto in Procura

Non appena la notizia è stata appresa è scattata una reazione immediata, con un esposto alla Procura della Repubblica e la richiesta di immediato intervento della Prefettura, della Presidenza della Regione, dell’Assessorato dell’Ambiente e dell’Industria, dei Carabinieri del Noe, della Provincia del Sud Sardegna e dell’Arpas. Il contenuto della missiva è pesantissimo: «Tale decisione porta questa organizzazione sindacale, la Uil Trasporti, a chiedersi quali siano le reali intenzioni della società circa la gestione futura della attività, non solo per quel comparto. Interrogativi che devono essere necessariamente collocati in un quadro ben più ampio che non sia solo il mero risparmio aziendale, peraltro da dimostrare, o la soppressione di figure professionali indispensabili». La sequenza dei fatti è un atto d’accusa rilevante: «Ci si è chiesti quale fosse iI motivo reale per volere un allontanamento dei custodi considerata la necessità di prosecuzione dell’attività dİ monitoraggio delle aree della discarica, ronda/vigilanza del parco fotovoltaico, incluse nel Piano di monitoraggio approvato in accordo con gli Enti e lstituzioni preposti». La posizione e la denuncia dell’organizzazione di tutela dei lavoratori è netta: «Essendoci da parte della Riverso una sfiducia totale nei confronti dei custodi, si è pensato ci potesse essere qualche motivo per nascondere agli stessi alcune problematiche dovute ad una cattiva gestione nella conduzione dell’attività (es. modifica di impianti con diretto collegamento delle condutture del percolato ai pozzi spia). Gestione non corretta e puntualmente addebitata ad altri».

Dopo il blitz del Noe

I vertici sindacali rincarano la dose: «La loro esclusione dai controlli delle pompe di emungimento del percolato, degli impianti annessi al controllo dei pozzi presenti nella discarica, è avvenuta a partire dai mesi di novembre e dicembre del 2021 e per tutto l’anno 2022. Il 3 ottobre del 2022, il Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri e successivamente la Provincia Sud Sardegna e l’Arpas effettuavano diversi sopralluoghi, rilevando la possibilità di un inquinamento di percolato nei pozzi del sotto telo nella discarica». Una smobilitazione forzosa di un reparto delicatissimo nel campo della gestione ambientale che apre nuovi interrogativi sui motivi della decisione della società: «Non ci si spiega quale sia il risparmio che ne trarrebbe l’Azienda con l’assunzione di personale di altra azienda privata, considerata la mancanza di specifica competenza e conoscenza degli impianti e delle procedure».

Mistero sui licenziamenti

Il rischio ora è proprio «il mancato mantenimento degli standard di monitoraggio, controllo e manutenzione impianti, se non gestito in via continuativa e costante potrebbe causare problemi importanti per la salute pubblica, trovandosi la stessa in zona a ridosso del territorio di Gonnesa e Carbonia, interessato da falde acquifere sotterranee e terreni con coltivazioni». Per il sindacato è «imperativa la necessità di ridurre al minimo le conseguenze negative per la salute umana e per l’ambiente con l’impiego di personale che fino ad oggi ha effettuato il servizio di custodia 365 giorni all’anno e 24 ore su 24, competente e attento». Il mistero di questi licenziamenti da ieri è nelle mani della Procura di Cagliari e degli organi amministrativi competenti.

