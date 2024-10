Discarica abusiva vicino alle case 

Uno sfregio a una località che ogni anno accoglie migliaia di turisti. Un territorio che tutt’ora è abitato da tantissime persone, ma che viene usato come immondezzaio per chi non ha la briga di portare i rifiuti nei luoghi adeguati.

La situazione in via Nuraxeddus, a Santa Margherita di Pula, è quella di una discarica a cielo aperto. A bordo della carreggiata di trovano rifiuti di ogni genere: buste di spazzatura, sacchi di cemento, ma anche resti di mobili per interni delle abitazioni e sanitari ormai obsoleti. Sono tante le proteste dei residenti della zona.

«Provvederemo a ripulire tutto in poco tempo – annuncia il sindaco Walter Cabasino – probabilmente si tratta di qualcuno che ha scaricato i propri rifiuti senza pensare all’ambiente circostante». Dalla minoranza, Ilaria Collu: «Siamo di fronte a un continuo danno d’immagine. Nonostante le continue segnalazioni, il paese permane nella sporcizia. È necessaria una programmazione efficace, con interventi adeguati e risolutivi». (f. c.)

