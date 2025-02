Discarica abusiva, tecnici in aula 

«Nel sopralluogo visionammo due aree. Una recintata e l’altra no. Rilevammo presenza di movimento terra, cumuli da demolizioni e carcasse d’auto. Nel campionamento, due dei tre prelievi risultarono positivi all’amianto». A parlare ieri davanti al giudice del Tribunale di Nuoro, il tecnico dell’Arpas che nel 2019 intervenne nel terreno di “Tresnuraghes-Ghilisai” trasformato in discarica abusiva e sequestrato, per la confisca dalla Dda di Cagliari (ieri rappresentata dalla pm Rita Carriello) e dalla polizia di Nuoro. Sotto accusa il proprietario dell’area, Costantino Serratrice, che si sarebbe fatto pagare per smaltire i rifiuti. Con lui l’imprenditore edile Graziano Corda, che per l’accusa gestiva la discarica. Indagati a vario titolo anche Gianluca, Andrea e Francesco Corda (del collegio difensivo fanno parte gli avvocati Emilia Fois, Angelo Magliocchetti ed Andrea Puledda), mentre la sorella di Serratrice, Graziella è parte civile con Francesca Catte. In aula anche gli specialisti del vigili del fuoco. «L’area aveva una superficie di 14 mila metri e un volume stimato tra 42 a 70 mila metri cubi», hanno spiegato. Sottintendendo: «Era una stima, facemmo degli scavi, cinque pozzetti in punti diversi, ma ognuno era da 5 metri, per complessivi 25 metri quadrati».

