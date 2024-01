Discarica abusiva, sigilli allo stabile 

Un fabbricato in cemento armato privo di copertura e un terreno sono stati sottoposti a sequestro dai carabinieri. All’interno è stato accertato fossero stoccati, in stato di abbandono, diversi rifiuti da demolizione di auto, tra cui pezzi di carrozzeria, sedili, motori, pneumatici, filtri olio; sono tutti rifiuti speciali pericolosi nonché diversi veicoli danneggiati in stato di abbandono, ancora tre bombole del gas per “saldatura” e vari fusti contenenti olio esausto. Il titolare dell’attività, sorpreso sul luogo, è stato denunciato per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Secondo gli accertamenti, ha realizzato una discarica abusiva all’interno di un fabbricato e un terreno ricevuto in locazione.

L’operazione è stata effettuata dai militari della Compagnia di Oristano, con i carabinieri forestali del Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Cagliari, nel corso di un’attività finalizzata al contrasto dei reati in materia ambientale. Un intervento che si inquadra nelle attività dell’Arma in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e delle acque; ma anche nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, che, grazie alle unità del comparto carabinieri forestali, permettono di operare nel settore a tutela e salvaguardia dell’ambiente e la salute dei cittadini.

