Discarica abusiva, scattano i sigilli 

Resti delle lavorazioni di un cantiere abbandonate in un terreno privato. Ma anche rifiuti di vario genere che in poco tempo hanno trasformato quell’area in una vera discarica a Donigala, alle porte di Oristano. Una situazione indecorosa che è stata segnalata alla Polizia locale e ieri mattina sono scattati i sigilli. Il terreno che sorge tra via Eugenio Sanna e via San Marco è stato posto sotto sequestro e delimitato dagli agenti del nucleo ambientale della Polizia locale di Oristano. Oltre agli scarti di materiale edile, provenienti presumibilmente anche dai lavori di riqualificazione dei marciapiedi e della viabilità della via Oristano, nel cumulo di macerie sono stati abbandonati anche rifiuti di vario tipo buttati da altri cittadini. Sono in corso accertamenti anche per stabilire se nel terreno ci siano materiali pericolosi, poi un fascicolo sarà inviato alla Procura.

RIPRODUZIONE RISERVATA