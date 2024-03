Discarica abusiva ripulita dal Comune, volontari al lavoro 

Nuova grande discarica a cielo aperto a Città Giardino. Nella città riciclona non mancano gli incivili che spargono rifiuti dai più piccoli ai più ingombranti in varie aree, puntualmente ripuliti da singoli cittadini, volontari (come quelli di Plastic Free che torneranno in azione stamattina a Pratosardo) e dagli operatori incaricati dal Comune.

Le aree più critiche per quanto riguarda i rifiuti ingombranti sono quelle periferiche: Pratosardo, Badu ’e Carros e la vicina via Dessanay, La Solitudine, Su Pinu, Corte, Città Nuova e Città Giardino. Tante le segnalazioni. Nell’ultima discarica, situata nella piccola strada sterrata accanto a viale Murichessa, si evidenziava la presenza di oltre nove sacchi grandi di immondizia e scatoloni di cartone. Non è la prima volta che succede, anche nelle vicinanze dei contenitori per gli abiti usati. «Abbiamo segnalato immediatamente - afferma l’assessora al Paesaggio e qualità della vita, Valeria Romagna -. Sono stati bonificati il giorno dopo, fatte le analisi del rifiuto e inviati gli eventuali indizi». Il percorso verso una città più pulita e sostenibile è ancora lungo, ma sono in aumento le iniziative intraprese nel corso degli ultimi anni. (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA