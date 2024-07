Discarica abusiva, proteste 

L’esasperazione in una scritta. “Questa non è una discarica!”. Poche, semplici parole vergate in rosso su un pezzo di cartone campeggiano sulla recinzione del vecchio Campo Nero di Sestu in Corsa Italia, pieno centro.

Accompagnate dalla didascalia “la spazzatura smaltiscila a casa tua”. Sotto, lo sfregio. Scatoloni di merce varia, bustoni di rifiuti. Si scorgono pure decorazioni natalizie. Ma è da parecchi natali che questa situazione va avanti. «L’autore del messaggio? Potrebbe essere uno qualunque dei residenti della zona, siamo tutti esasperati», commenta Cristian Atzori, che abita di fronte, e allena anche la Polisportiva Sestu, che in passato ha spesso giocato qua: «Mi fa rabbia vedere questa inciviltà ed uno degli argomenti di cui parlo spesso con i ragazzi è proprio il rispetto per gli altri e per la terra. Questa è la nostra casa, eppure così la stiamo devastando». Il Campo Nero oggi appare in cattivo stato ma è oggetto di un progetto di restauro totale che prevederà anche illuminazione e telecamere. Tuttavia la sua situazione è la punta dell’iceberg.

Un bilancio lo trae il comandante dei barracelli di Sestu, Michele Fanni, di fresca nomina ma da anni nella compagnia: «In media svolgiamo 10 verifiche al mese. Purtroppo non sempre troviamo anche elementi probatori per identificare gli autori». Questi ultimi, «sono i più disparati: evasori della tassa sui rifiuti, menefreghisti dell'ambiente e dei diritti altrui, fino a coloro che addirittura lo attuano come segno di protesta verso le istituzioni», riassume Fanni. «Non è neppure raro il fenomeno dei cosiddetti svuota cantine. I cittadini si affidano a questi personaggi che sgomberano locali ma, anche se promettono di smaltire correttamente, non lo fanno». Nel corso del suo lavoro Fanni ha trovato di tutto: «Attrezzature di un ristorante chiuso, come menù, frigoriferi e stoviglie, ma anche cari ricordi: album d'infanzia, o foto in bianco e nero, magari di trisnonni, buttati con noncuranza dagli svuota cantine e che abbiamo riconsegnato ai loro proprietari, talvolta anche commossi di ritrovarli». I barracelli lavorano con la Polizia Locale, e dopo il ritrovamento dei rifiuti entra in azione l’azienda dei rifiuti Etambiente che ripristina lo stato dei luoghi. «Se i responsabili del deposito vengono identificati, oltre alla sanzione ricevono l'addebito del ripristino», spiega Fanni.