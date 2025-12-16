Discarica abusiva,  più controlli 

Una betoniera, rifiuti edili, ferrovecchi e persinoa una vecchia motocarrozzina abbandonati in località Sa Sedda. Una discarica abusiva a pochi passi dai rinomati castagneti è stata scoperta nei giorni scorsi. Il Corpo forestale di Seneghe e i Bbarracelli di Santu Lussurgiu hanno effettuato un sopralluogo e presentato denuncia contro ignoti.

«Purtroppo non si riesce a debellare l’inciviltà- sbotta il sindaco Diego Loi - da tempo abbiamo attivato il ritiro semi-gratuito di rimozione delle carcasse di automezzi, c’è anche l’ecocentro per gli ingombranti. Adesso faremo intervenire la ditta per rimuovere i rifiuti e faccio appello a tutti per una maggiore sensibilità ambientale».

In quell’area non ci sono videocamere, gli incivili per ora sono riusciti a farla franca. I cittadini chiedono «una bonifica immediata e un rafforzamento dei controlli. Servono sanzioni severe e maggiore educazione perché il rispetto del territorio è una responsabilità collettiva». ( j.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA