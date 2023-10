Discarica abusiva: nuove proteste 

Nel vecchio borgo sant’Elia, nella strada che porta verso la spiaggetta e il ristorante Lo Scoglio, di fronte al campo di calcio, si è formata una maxi discarica.

Ci sono vecchi infissi, elettrodomestici e masserizie provenienti da ristrutturazioni edili. Come sempre accade, rifiuto attira rifiuto e così lo spiazzo ogni giorno si riempie sempre di più generando un misto di rassegnazione e proteste.

Molti residenti si lamentano, ma lo fanno sottovoce per non irritare qualcuno che potrebbe offendersi. Certo è che lo spettacolo per chi arriva da quelle parti è desolante. Poco distante c’è il Lazzaretto, che anche in questo periodo ospita mostre, convegni e spettacoli.

Chissà se il Comune interverrà per eliminare lo scempio.

