Discarica abusiva in via Trentino 

I sacchetti dell’immondizia si accumulano per giorni. Uno, due, tre: fino a diventare una discarica a cielo aperto. Via Trentino è il nuovo palcoscenico del degrado. La denuncia è dei consiglieri della Lega Ferdinando Sechi e Alessandra Zedda che hanno presentato un’interrogazione in Consiglio. «I residenti della zona di via Trentino sono molto preoccupati anche per le possibili conseguenze igienico sanitarie che una discarica abusiva, che cresce di giorno in giorno, può causare. La zona universitaria è diventata infatti una discarica a cielo aperto», spiega Nando Sechi. «Sono necessari interventi sistematici atti a perseguire coloro che scaricano abusivamente i rifiuti. Premesso ciò», conclude, «chiediamo se l’amministrazione intende adoperarsi per ripulire la zona e se, in attesa del nuovo appalto, intenda porre in atto una programmazione che tenga conto delle discariche abusive presenti in città». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA