«Discarica abusiva in via Togliatti» 

Il fenomeno dei rifiuti abbandonati nella periferia di Selargius continua. E per l’ennesima volta la meta scelta è via Togliatti, ai margini della Statale 554. «Da giorni ci sono alcune casse di bottiglie proprio di fronte alla strada dove abito», racconta Nanni Pulli, che in via Togliatti ci vive e lavora da anni. «Qualche incivile, probabilmente un automobilista di passaggio, ma sta di fatto che da giorni non vengono rimosse da chi di dovere», aggiunge chiedendo maggiore attenzione da parte del Comune e della ditta che si occupa dell’igiene urbana.

