Discarica abusiva in un terreno, trovate anche alcune auto rubate 

Blitz dei carabinieri di Maracalagonis in un deposito abusivi di auto e di rifiuti. L’operazione si è conclusa con la denuncia a piede libero di un 47enne di Cagliari: Michele Pisu, con dimora a Corongiu. L’uomo è accusato di ricettazione di alcune auto e di gestione illecita di rifiuti.

L’indagine è scattata dopo alcune segnalazioni pervenute ai militari circa la presenza di autovetture abbandonate in una zona di campagna del territorio comunale.

Organizzato un sopralluogo, i militari hanno potuto constatare come, all’interno di un terreno che a quanto pare è riconducibile all’uomo, fossero custoditi diversi veicoli risultati rubati, oltre a rifiuti speciali e materiali di risulta ammassati in maniera incontrollata e senza alcuna autorizzazione. Gli accertamenti hanno portato al sequestro dei veicoli, che verranno restituiti ai legittimi proprietari, e al sequestro preventivo dell’area interessata. Sono tuttora in corso ulteriori verifiche per risalire alla provenienza dei materiali rinvenuti e accertare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.

L’operazione di Maracalagonis testimonia la costante attenzione dei carabinieri per la tutela del territorio: i servizi di controllo mirati e la presenza capillare dei militari ha più volte consentito di intercettare situazioni di degrado o di illegalità, contribuendo alla sicurezza e al decoro dei territori comunali. (red. prov.)

