Discarica abusiva in fiamme 

Un nuovo incendio delle discariche abusive di Caput Acquas ha costretto ieri pomeriggio i vigili del fuoco ad un intervento impegnativo. Le fiamme sono state appiccate nella distesa di rifiuti di ogni tipo, in particolare elettrodomestici e scocche di automobili, nella stradina adiacente al collegamento fra Caput Acquas e Su Strintu S'Axina, nei pressi della frazione di Barbusi. I vigili del fuoco di Carbonia hanno dovuto utilizzare tre automezzi e tornare sul posto due volte prima di avere ragione del rogo. Anni fa il Comune aveva cercato di fare opera di sensibilizzazione affinché si interrompesse il fenomeno degli incendi nella zona, e prima di tutto l'abbandono di rifiuti, ma non c'è stato nulla da fare perché l’area è diventata fuori da ogni controllo in quanto invasa di discariche abusive sia nei sentieri vicino a Caput Aquas sia nella strada che collega i due borghi. Il fumo acre levatosi anche da pneumatici e ferraglia ha generato disagio nei residenti e negli agricoltori della zona che hanno allertato i vigili del fuoco. (a. s.)

