Discarica abusiva e rifiuti bruciati: due arresti e due denunce 

Non è passato inosservato, nei giorni scorsi, il dispiegamento di forze dell’ordine nella zona di Decimomannu destinata ad area artigianale. L’attività operativa portata avanti dai carabinieri di Decimomannu, col supporto della compagnia di Iglesias, dei militari di San Sperate e Uta e del Nucleo operativo ecologico di Cagliari, si è conclusa con l’arresto di un ventenne e di un 46enne, e la denuncia di una 47enne e di un 22enne. L’accusa: combustione illecita di rifiuti e discarica abusiva.

La zona (posta sotto sequestro) si trova nella strada comunale “Bia sa terra rubia”. L’elicottero dei carabinieri ha rilevato un’area di circa tre ettari adibita a discarica abusiva, al cui interno sono stati stoccati rifiuti di varia natura (inclusi materiali pericolosi) e rinvenute baracche fatiscenti e abusive utilizzate come ricovero per animali tenuti in condizioni di grave carenza igienico-sanitaria.

La sindaca Monica Cadeddu ha firmato due ordinanze per la rimozione dei rifiuti e lo sgombero per insufficienza dei requisiti igienico-sanitari: «È stato un intervento che ha consentito il ripristino della legalità e la tutela di sanità e sicurezza pubblica», sottolinea.

