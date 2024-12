Discarica abusiva di vecchie lapidi 

I calcinacci e i resti di vecchie lapidi accumulati accanto al muro di cinta del cimitero hanno fatto scattare un’inchiesta penale. La Procura di Lanusei ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, disponendo accertamenti urgenti sui luoghi e sulle cose. Su ordine della procuratrice Paola Dal Monte, l’area è stata posta sotto sequestro. Delle indagini se ne occupano gli agenti della Forestale di Lanusei, incaricati dalla stessa titolare della Procura, che dovranno accertare i responsabili dell’abbandono selvaggio di calcinacci, scarti edili, legnami e altri materiali sospetti.

Il fatto

Vicino a una staccionata, sul lato affacciato verso via Leonardo da Vinci, qualcuno ha notato un cumulo di macerie e l’ha segnalato all’autorità giudiziaria. Non è chiaro da dove provengano quei materiali ed è proprio questo l’aspetto che Paola Dal Monte chiede di verificare con estrema urgenza agli agenti della Forestale. Dopo l’emissione del provvedimento emesso, un equipaggio si è precipitato sul posto e ha prontamente interdetto il tratto della discarica, all’altezza del viottolo che apre verso le tombe. Del fatto è stato informato anche il Comune di Lanusei che, per le sue competenze, ha inviato sul posto il personale della Polizia locale.

Le indagini

La magistrata titolare dell’inchiesta, da qualche mese al vertice della Procura di Lanusei, vuole vedere chiaro su quel cumulo di macerie abbandonato lungo il perimetro esterno del cimitero e ben visibile ai passanti, in un tratto che guarda verso la strada che conduce ai licei. Gli investigatori dovranno fornire una relazione puntuale sull’autorità inquirente che, nei giorni scorsi, ha fatto scattare l’inchiesta. I tempi devono essere strettissimi: la procuratrice ha chiesto accertamenti urgenti.

