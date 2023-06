«Discarica abusiva all’ingresso della città» 

«Da anni, la via dell'Agricoltura, uno degli ingressi della città, si caratterizza per la presenza di una discarica abusiva». A denunciarlo è Valerio Piga, del gruppo “Difensori della Natura di Cagliari” che ha segnalato la montagna di rifiuti gettata in mezzo alla vegetazione e al canneto che costeggiano la strada nell’area commerciale ai margini di viale Elmas. «L'amministrazione comunale latita, non è mai intervenuta per porre fine a questo scempio ambientale», aggiunge, «Mi chiedo cosa aspetta? Che qualcuno metta fuoco come già successo, creando non pochi problemi di inquinamento?»

Basta fare un giro nella zona per scorgere una montagna di spazzatura: vecchi elettrodomestici, materassi, buste con vestiario logoro, batterie esauste e quintali di altri rifiuti. Il timore degli ambientalisti, ma anche di tanti titolari di aziende che operano nella zona artigianale, è che ad un certo punto vengano appiccati dei roghi in quelle discariche, sprigionando diossina e altre sostanze potenzialmente pericolose. Era già accaduto a poche centinaia di metri di distanza, nella zona della Motorizzazione civile, dove alcuni roghi avevano interessato dei rifiuti plastici de decine di pneumatici accumulati, rendendo l’aria irrespirabile.

