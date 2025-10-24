VaiOnline
Selargius
25 ottobre 2025 alle 00:31

Discarica abusiva a Su Planu, altolà del Comune 

Cumuli di rifiuti davanti a un condominio di via Mossa, nel rione selargino di Su Planu, con tanto di ultimatum del Comune ai proprietari. Una situazione insostenibile denunciata da tempo dai vicini e da diversi passanti, sino al sopralluogo dei vigili urbani sul posto che hanno accertato lo stato di degrado. Nell'ordinanza firmata mercoledì dal sindaco Gigi Concu si fa riferimento alla relazione di servizio trasmessa pochi giorni fa in Comune «dalla quale risulta accertata una situazione di abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti». Nel documento comunale viene ordinato ai proprietari, marito e moglie, di provvedere entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza «la rimozione, l'avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti in stato di abbandono incontrollato presso l'area cortilizia di pertinenza dell'immobile di via Simon Mossa, o la manutenzione e pulizia per eliminare gli effetti inquinanti provocati dai rifiuti mediante ripristino dello stato dei luoghi».

