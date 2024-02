Discarica a Su Planu, la denuncia di Zaher 

Ennesima discarica di rifiuti a Selargius, un fenomeno che ogni anno in media costa al Comune oltre 100mila euro per la bonifica. Ultimo caso un terreno a ridosso di via Mossa, nel quartiere di Su Planu: vecchi pneumatici, residui di materiali edili, e una distesa di rifiuti di ogni tipo. Un problema segnalato anche dal consigliere comunale Omar Zaher, ma non è l’unica zona dove il settore Ambiente interviene puntualmente per rimuovere cumuli di spazzatura: fra i punti più critici ci sono le strade di periferia e quelle dell’agro.

