«Discarica a Su Planu, il Comune deve intervenire» 

Il cumulo di rifiuti è lì da tempo: vecchie gomme d’auto, buste di spazzatura sparse e nuovi rifiuti abbandonati di recente. Tutto concentrato in un angolo di via Mossa, nel quartiere di Su Planu a Selargius, un terreno privato e non recintato che si sta trasformando in una discarica a cielo aperto. «Una situazione che si protrae da anni», dice il capogruppo del Pd Omar Zaher, «il Comune deve fare qualcosa perché così non si può andare avanti, magari potrebbe multare il proprietario del terreno e costringerlo a ripulire tutto, i residenti della zona non posso vivere con questo degrado».

L’ennesima discarica, che si somma alle tante disseminate nelle periferie e nell’agro di Selargius. La mappa parte da Su Pezzu Mannu: qui i cumuli individuati - e fotografati - dalla Polizia locale sono diversi, concentrati lungo le strade sterrate a due passi dalla Statale. Distese di rifiuti anche in via Torricelli, ai bordi della bretella della 554, lungo la strada rurale di fianco alla linea ferroviaria, e in quella comunale Sestu-Settimo. Non solo: nei report fotografici che riportano le discariche da bonificare ci sono anche la località Su Tremini, le piazzole di sosta di via della Scienza, la traversa della strada comunale Bia ‘e mesu, l’arteria rurale San Giovanni. E la zona di Cuccuru e Matt’e Masoni.

