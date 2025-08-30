Discarica a Is Urigus, indaga la Regione 

Dopo le proteste di cittadini e amministrazione comunale, la Regione ora vuole fare chiarezza sulla discarica che la Ecosarda vorrebbe realizzare nell’ex cava di Is Urigus, nel territorio di San Giovanni Suergiu. «Sarà un’inchiesta pubblica a garantire il pieno coinvolgimento dei cittadini nel procedimento riguardante la proposta di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi in località “Su Giri de sa Murta” – fa sapere l’assessorato regionale all’Ambiente con una nota –. La decisione è stata assunta nell’ambito del procedimento unico che raccoglie tutte le valutazioni ambientali necessarie prima di autorizzare interventi di questo tipo. La normativa nazionale e regionale stabilisce infatti che progetti di rilevante impatto siano sottoposti a un esame accurato, che tenga conto sia degli aspetti tecnici sia della voce delle comunità interessate».

L’inchiesta pubblica è stata attivata a seguito delle numerose osservazioni presentate dal Comune, da cittadini e da associazioni del territorio, tra cui Italia Nostra Sardegna, che hanno richiesto un confronto aperto e trasparente.

«La Regione – ha dichiarato l’assessora della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi – ritiene fondamentale che su un tema così rilevante, che riguarda la salute, la qualità della vita e la tutela del territorio, sia assicurata la più ampia partecipazione. L’inchiesta pubblica permetterà a cittadini, enti e portatori di interesse di esprimersi in modo diretto e costruttivo».

Dopo la raccolta firme e il corteo contro la realizzazione della discarica che lunedì scorso ha portato centinaia di persone a manifestare, è già stato fissato un incontro pubblico per fine settembre nell’Aula consiliare al quale parteciperanno, oltre al Comune e ai cittadini, anche la Regione e l’Ecosarda.

