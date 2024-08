Discarica a Is Corrias, la denuncia di Zaher 

Un cumulo di rifiuti nel cuore del rione di Is Corrias, a Selargius. A denunciare la presenza dei sacchi si spazzatura è il capogruppo del Pd in Consiglio comunale Omar Zaher: «Una situazione che dura da tempo, mi auguro che il Comune intervenga», chiede. L’ennesima discarica che si somma a quelle presenti nell’agro e nelle periferie: Su Pezzu Mannu in primis, ma i rifiuti sono anche in via Torricelli, ai bordi della 554, lungo la strada Sestu-Settimo, nelle località Su Tremini e Bia ‘e mesu, e a Cuccuru e Matt’e Masoni.

