Disboscamento a Serra Taccori? Taglio quinquennale programmato 

È partita l’opera di abbattimento programmato degli eucalipti che ricoprono la grande vallata adiacente alla Provinciale 2, nel territorio di Uta, tra Monti Spaccau e l’ingresso della diga del Cixerri. Gli enormi cumuli di legname, accatastati nelle parti disboscate, sono destinati alla produzione di biomassa. L’area è quella di Serra Taccori, rivolta alla produzione agricola di un privato, autorizzato al taglio quinquennale degli alberi.

L’attività, però, non è passata inosservata e ha fatto suonare un campanello d’allarme tra le fila dei comitati contro la speculazione energetica che, per salvaguardare questo territorio, negli anni scorsi hanno portato avanti diverse battaglie. La vallata, infatti, già interessata da un grande progetto d’impianto fotovoltaico, attualmente saltato, si trova al centro di vari punti d’interesse naturalistici e archeologici.

Stavolta, le operazioni in corso sembrano seguire un normale e regolare procedimento, nel rispetto delle attuali norme forestali. È vero che spaventa vedere spogliata degli alberi una zona così ampia, ma si tratta di una coltivazione programmata per il taglio che, in meno di due anni, sarà nuovamente ricoperta dalle piante. Quest’area negli scorsi anni è stata più volte attraversata dagli incendi, perciò l’attuale intervento servirebbe a risanare queste parti. Tutto secondo le regole quindi, ma l’attenzione dei comitati di tutela rimane alta. (a. cu.)

