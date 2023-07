Disavventura della sindaca sull’aereo bloccato a Roma 

Esperienza tragicomica per i passeggeri del Volotea Roma-Olbia di mercoledì sera. Dopo le procedure d’imbarco, con l’aereo in pista e pronto per il decollo, l’amara sorpresa quando una hostess ha rilevato un “sovraccarico”. A bordo erano in 172 a fronte dei 170 previsti.

A raccontarlo sul suo profilo Facebook la sindaca di Fonni, Daniela Falconi, anche lei fra gli sventurati, di ritorno da un vertice Anci nella capitale. «Ci scusiamo per il ritardo ma abbiamo in elenco 170 persone e siccome vi abbiamo contato c’è un grandissimo problema: siete saliti in 172», scrive la sindaca. Scorrendo il post emerge uno scenario surreale. Dopo due ore di attesa fra conte manuali dei passeggeri e l’aria condizionata spenta, l’attesa decisione del comandante, con la partenza comunque a “pieno carico”. Atterraggio alle 21,25 anziché alle 19.55. E allo sbarco al Costa Smeralda, nessuno che abbia capito chi fossero i due in più. E soprattutto come abbiano eluso gli eventuali controlli. «Un’assurdità - racconta Falconi - non bastano i disagi della continuità territoriale e dei trasporti, ora si aggiungono anche queste scene da film. Ho voluto descrivere tutto con ironia, ma in realtà ci sarebbe da piangere. Prendo spesso l’aereo anche per il mio lavoro di imprenditrice. Inutile negarvi che ogni volta ci sono disagi. Chi di dovere intervenga e faccia luce perché non è ammissibile vivere certe situazioni».

