«Disastro sanità, ma cittadini e medici riavranno fiducia»  

Ha fatto un bilancio del primo mese di governo l’assessore Armando Bartolazzi ieri pomeriggio nell’audizione in commissione Sanità del Consiglio regionale, ha descritto il quadro che ha trovato girando per i territori – «situazione disastrosa» – deve ancora completare il giro delle strutture, soprattutto deve andare in quelle del Sud dell’Isola e di Cagliari. Non ha indicato strategie precise su liste d’attesa, carenza di medici, assistenza territoriale, è in una fase di ricognizione e di ascolto per mettere insieme i pezzi dell’intero puzzle, ha presenti le criticità più importanti ed è pronto a fare incontri mensili con i consiglieri, per un dialogo costante, in modo da affrontare le emergenze con la collaborazione di tutti. La maggioranza si dice in linea di massima «soddisfatta», vuole concedergli ancora tempo per “ambientarsi”, l’opposizione torna all’attacco: «Mancano soluzioni».

La maggioranza

«Ringrazio i colleghi per i contributi e le indicazioni», sottolinea la presidente della commissione Carla Fundoni, «e ringrazio l’assessore per la sua chiara esposizione dei problemi, l’analisi puntuale dello stato dell’arte e il suo intento di rapportarsi con noi frequentemente. Aspettiamo che concluda la sua perlustrazione di tutti i presìdi sardi, e ci rivedremo per fare il punto».

Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti, ha evidenziato che «serve un ragionamento in prospettiva per risolvere i problemi che ci trasciniamo da tempo, e un cambio di passo immediato su pediatria, pronto soccorso – con la sospensione del rinnovo dei gettonisti – e screening (siamo l’ultima regione d’Italia per controlli oncologici)».

L’opposizione

Molto critico Stefano Tunis, consigliere di Sardegna al centro 20Venti: «La principale delega politica della Giunta Todde rimane senza una strategia ben definita. L’assessore Bartolazzi è apparso disorientato e del tutto ignaro sulle scelte da attuare, ammettendo implicitamente la mancanza di un modello operativo chiaro e di risorse definite per la loro attuazione. Il Consiglio rimane in attesa di risposte più concrete e di un piano dettagliato che possa garantire un miglioramento reale dei servizi sanitari offerti ai cittadini».

Il bilancio

Non parla direttamente con i giornalisti – «no comment», risponde a ogni domanda, per evitare ulteriori polemiche dopo quelle dell’esordio su “Rombo di Tuono” e quelle esplose all’indomani delle dichiarazioni sui medici di base-specializzandi – l’assessore Bartolazzi, accompagnato in audizione dai direttori generali Francesca Piras (Sanità) e Giovanni Deiana (Politiche sociali) e dal capo di gabinetto Paolo Tecleme, ha affidato a una nota le sue considerazioni sull’incontro di ieri, «proficuo e molto importante».

Spiega: «D’accordo con la presidente Fundoni, abbiamo stabilito di riunirci con cadenza mensile tenendo costantemente aggiornato il Consiglio.

La sanità in Sardegna è in condizioni precarie e il nostro compito deve essere quello di dare soluzioni ai tanti cittadini che soffrono ogni giorno. Abbiamo ben chiare quali sono le priorità, non sarà facile rimettere in sesto ciò che è stato enormemente danneggiato e il riordino non potrà avvenire in poco tempo, ma stiamo lavorando duramente affinché i cittadini abbiano risposte e tornino nuovamente a credere nel servizio sanitario regionale». (cr. co.)

RIPRODUZIONE RISERVATA