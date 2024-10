Disastro Roma, Juric rischia 

Fiorentina 5

Roma 1

Fiorentina (4-2-3-1) : De Gea 6.5; Dodo 6.5, Comuzzo 6.5, L.Ranieri 6, Gosens 6.5; Cataldi 7 (11’ st Richardson 6), Adli 6.5 (28’ st M.Quarta sv.); Colpani 7, Beltran 7 (22’ st Kouame 6.5), Bove 7.5 (21’ st. Sottil 6); Kean 7.5 (29’ st Ikonè sv.). In panchina: Martinelli, Terracciano, Kayode, Baroncelli, Biraghi, Parisi. Allenatore Palladino 7.

Roma (3-4-2-1) : Svilar 5.5; Mancini 5 (1’ st Baldanzi 5.5), Ndicka 4.5, Hermoso 4; Celik 4.5, Pisilli 5.5, Cristante 5 (32’ pt Konè 6), Angelino 5.5 (32’ pt Zalewski 5); Dybala 5.5 (22’ st Hummels 5.5), Pellegrini 4.5; Dovbyk 5. In panchina: Ryan, Marin, Sangarè, Le Fee, Paredes, Dahl, Soule, Abdulhamid, Shomurodov. Allenatore Juric 4.

Arbitro : Sozza di Seregno (Monza) 6.

Reti : 9’ pt Kean, 16’ pt Beltran (rig.), 38’ pt Kone, 40’ pt Kean, 7’ st Bove, 26’ st Hummels (aut.).

Note : ammoniti Kean, Mancini, Pisilli, Konè, Hermoso. Angoli: 6-2. Recupero 2’, 2’.

Firenze. “Il pallone è quello bianco, il pallone è quello bianco...”. Basta questo coro di scherno dei tifosi della Curva Fiesole per riassumere Fiorentina-Roma 5-1. La squadra di Juric non è mai stata in partita, mostrando troppe lacune nella fase difensiva e troppi giocatori in fase offensiva che non tornavano, lasciando spazi alla Fiorentina, e perdendo tutti i duelli in ogni parte del campo. Una sconfitta pesante, netta. E riemergono i dubbi che tutto l’ambiente nutre su Juric, la cui panchina è ora a rischio. È finita con i viola a fare festa e i giallorossi a scusarsi sotto il settore dei tifosi ospiti, che li contestavano. Inoltre, circa 200 tifosi giallorossi, arrivati a Firenze senza il biglietto, non sono stati fatti entrare al Franchi e prima dell’inizio della partita sono stati scortati fino al casello autostradale per Roma.

Dall’altra parte una bella Fiorentina che continua a dare segnali importanti di crescita sul piano del gioco, della concretezza, della finalizzazione. Kean sempre più protagonista con i suoi gol e prestazioni, ma anche l’apporto di giocatori come Bove, Cataldi, Gosens, Dodo, Adli, Comuzzo, Colpani, permettono a Palladino di far crescere una squadra che sembra aver trovato l’alchimia giusta. Prima azione gol (9’) e la Fiorentina passa in vantaggio con Kean che con un secco diagonale trova l’angolo basso alla sinistra di Svilar. Passano otto minuti (17’) e la Fiorentina trova il raddoppio. Brutto passaggio di Celik dentro l’area e nel recuperare travolge Bove: il calcio di rigore viene trasformato da Beltran. Juric cerca di correre ai ripari e dopo solo 31’ minuti decide per un doppio cambio: fuori Cristante e Angelino, dentro Kone e Zalewski. Scelta premiata, al 39’ Kone riapre la partita. Nemmeno il tempo di ripartire che la Fiorentina ripassa con Kean. Nella ripresa, la Fiorentina al 52’ trova il 4-1 con il gol dell’ex Bove (che non esulta). Poi, l’espulsione di Hermoso (doppio giallo), con Hummels che entra in campo e al 71’ devia nella sua porta per il 5-1.

RIPRODUZIONE RISERVATA