Europa League.
03 ottobre 2025 alle 00:48

Disastro Roma, il Lille ringrazia 

I giallorossi sbagliano tre rigori di fila e i francesi passano all’Olimpico 

Roma 0

Lille 1

Roma (3-4-2-1) : Svilar, Celik, Ndicka, Hermoso (10’ st Mancini), Wesley, Cristante (24’ st Koné), El Aynaoui, Tsimikas, Soulé, Pellegrini (10’ st El Shaarawy), Ferguson (33’ st Dovbyk). Allenatore Gasperini.

Lille (4-2-3-1) : Ozer, Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk (24’ st Perraud), Bouaddi, Bentaleb (18’ st André), Correia, Haraldsson (18’ st Fernandez), Sahraoui (44’ st Mukau), Giroud (18’ st Igamane). Allenatore Genesio.

Arbitro : Lambrechts (Bel).

Rete : pt 6’ Haraldsson.

Note : ammoniti Bouaddi, Mandi e Ozer. La Roma ha fallito per tre volte un calcio di rigore, fatto ripetere dall’arbitro prima per l’ingresso anticipato in area di un difensore e poi per un movimento anticipato del portiere.

Roma. Incredibile Roma: tre rigori sbagliati uno dopo l’altro costano alla squadra di Gasperini il ko in Europa League contro il Lille. Ai francesi basta una rete di Haraldsson nel primo tempo per portare a casa il secondo successo in due gare nella competizione. Ma quei tre rigori negli ultimi 10’, con una ripetizione voluta dall’arbitro, lasciano sconcertati: una sequenza da record, degna del famoso doppio errore di Beccalossi in 8’. «Mai visti tre rigori sbagliati nella stessa occasione», il commento di Gasperini, «ma non esiste abbattersi».

I primi due tiri dal dischetto, all’82’, li sbaglia Dovbyk nonostante l’arbitro belga, Lambrechts, faccia ripetere prima per invasione dell’area e poi perché il portiere avversario, Ozer non parte dalla linea di porta. Il terzo tentativo è di Soulé, ma la sorte è la stessa perché arriva la terza parata consecutiva. Una porta stregata, ma anche il gol subito nasce da un errore della coppia di casa Hermoso-Tsimikas dopo 6’: il terzino greco non controlla un pallone, conquistato da Meunier, e il centrale chiude male su Haraldsson che, davanti a Svilar, non sbaglia. La Roma fino al 20’ non riesce ad affacciarsi nella trequarti avversaria. La squadra di Genesio con Sahraoui va vicina al 2-0 e l’unica reazione arriva con Soulé ed El Aynaoui, ma sul tiro dell’argentino si immola Mbemba mentre sul tap in a porta vuota del marocchino è Mandi a salvare sulla linea.

Nella ripresa al di là di un colpo di testa di Ferguson da calcio d’angolo i giallorossi non creano pericoli. Anzi, se il passivo non è più pesante è solo grazie al portiere Svilar provvidenziale su Giroud.

Nel finale l’ultimo assalto romanista che si concretizza con i tre rigore consecutivi sbagliati, il primo assegnato per fallo di mani di Mandi e gli altri fatti ripetere per irregolarità durante il penalty. Al triplice fischio l’abbraccio di tutto il Lille all’eroe di giornata: il suo portiere.

