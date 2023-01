Disastro nei cieli sardi ora si rischia il grande caos 

Non ci voleva molto a capire che il bando regionale era destinato a scatenare una vera e propria guerra, capace di lasciare l’Isola in balia delle onde, con un disastro economico senza precedenti. A dimostrare che la gara era campata per aria è bastato conoscere le offerte formulate dalle compagnie aeree per aggiudicarsi le rotte da e per l’Isola. Ita, la compagnia ancora di Stato, pagata dalle tasse di tutti, sardi e italiani, si è aggiudicata la rotta tra Cagliari e la Capitale con un ribasso del 53,10%. In pratica anziché prendere 17 milioni di euro di compensazioni dalla Regione, tanto era previsto nel bando di viale Trento, si è “accontentata” di 8 milioni di euro, meno della metà. Ad Olbia, invece, la neonata AeroItalia si è aggiudicata il collegamento tra il Costa Smeralda e Fiumicino con un ribasso del 75%. In qualsiasi altra gara d’appalto sarebbero scattati accertamenti non solo amministrativi. La domanda sarebbe stata più che legittima: come è possibile che la Regione volesse affidare quel servizio spendendo tutti quei soldi quando poi le compagnie rinunciano sino al 75% di quei contributi? Due sono i casi: o la Regione ha sbagliato, per la seconda volta tutti i conti, oppure le compagnie volano sottocosto. La seconda ipotesi è molto meno plausibile della prima.

Il disastro era annunciato. Scritto a caratteri cubitali, quelli usati da mesi per denunciare una sottospecie di continuità territoriale che stava letteralmente isolando la Sardegna e i sardi. Eppure la Regione ha reiterato la stessa gara d’appalto che per un anno e mezzo aveva messo in ginocchio operatori turistici, negato aerei e collegamenti a residenti e non, emigrati e turisti, malati e lavoratori. Tutti appesi al miracolo del posto aereo, introvabile e con prezzi da rapina nei cieli sardi. Ora che la prima fase della gara d’appalto si è conclusa si sta cominciando a comprendere che il caos è appena agli inizi. La contesa è tutta tra compagnie, major, low cost e neonate. Tutte armate l’una contro l’altra per spartirsi slot e denari, privilegi da monopolisti dell’aria in terra sarda e soprattutto il lauto guadagno sulle rotte da e per la Sardegna.

Danni incalcolabili

Soldi regalati

A confermare che quei soldi erano indebiti, regalati e ingiustificati ci ha pensato la compagnia spagnola Volotea che, appena qualche giorno dopo aver perso la gara di Olbia, ha comunicato di voler svolgere comunque quel servizio di collegamento con Roma con un ribasso del 100%, ovvero rinunciando totalmente alle compensazioni regionali. Un pugno in faccia a quella gara d’appalto, sconfessata senza pudore, dimostrando che i conti economici erano totalmente sbagliati. Il danno per l’economia dell’Isola si annuncia devastante, visto che aver lasciato libero arbitrio nel costo dei biglietti aerei per i “non residenti”, dagli emigrati ai turisti, scatenerà ancora una volta la più folle speculazione sui cieli della Sardegna. I biglietti dai costi stellari che si sono registrati in questi ultimi mesi, se non interverrà qualche tribunale o un minimo di buon senso istituzionale e politico, saranno una costante per i prossimi tre anni. Significherà, in sostanza, che un volo andata e ritorno dalla Sardegna verso Roma o Milano, per un non residente, costerà tra i 600 e 800 euro a persona. Un salasso che isolerà l’Isola, sia sul piano del diritto sacrosanto alla mobilità che su quello economico-turistico.

Salta il banco

Ora, però, a far saltare il banco potrebbe essere l’ultima arrivata nei cieli: AeroItalia, una compagnia con appena due aerei pronta, però, a scatenare una guerra senza precedenti. L’esordio con quel 75% di ribasso, senza che la Regione si sia azzardata a contestargli la congruità dell’offerta, a conferma della previsione regionale del tutto sballata, è l’inizio di uno scontro che si annuncia senza confini. E, infatti, è proprio AeroItalia, dopo aver dichiarato che anch’essa volerà su Olbia senza compensazioni, ad annunciare un ricorso al Tar, quello che può scardinare il vaso di Pandora. Due sono gli obiettivi fondamentali: far annullare il bando di gara e mettere in discussione il comportamento di Volotea. Due questioni esplosive. L’obiettivo di fermare il bando ha motivi pesanti, prima di tutto la decisione della Regione di ribaltare la tempistica dell’appalto. Negli ultimi vent’anni, infatti, le compagnie prima dovevano dichiarare di accettare o meno di svolgere il servizio senza compensazioni, solo dopo si bandiva la gara. Questa volta, contro tutte le regole del buon senso e della razionalità, si è deciso di fare il contrario, prima la gara con le offerte al ribasso e, poi, lasciare tempo sino al 31 gennaio prossimo per accettare il servizio senza alcuna compensazione. Il caos dopo il “caso Olbia” potrebbe interessare anche Cagliari, visto che lo schema di Volotea sembra essere lo stesso.

Interruzione di servizio

Il secondo motivo del contendere è ancor più delicato: AeroItalia contesta il comportamento di Volotea che ha di fatto interrotto un servizio pubblico anzitempo, con la rescissione unilaterale della continuità territoriale che si sarebbe dovuta interrompere a maggio 2023. È probabile che in quell’occasione giudiziaria la Regione sarà costretta a pubblicare le lettere di interruzione anticipata del servizio non solo di Volotea, ma anche quella di Ita. A quel punto lo scenario si complica: se l’interruzione del servizio pubblico comporterà, come in tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni, l’esclusione dei responsabili da ogni successiva gara per lo stesso servizio, a saltare sarebbe non solo Volotea, ma anche e soprattutto la stessa Ita, aggiudicataria, per adesso, della Cagliari-Roma-Milano. Il grande caos nei cieli sardi è alle porte.

