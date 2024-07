Disastro Moby Prince Pittalis: la Commissione cercherà la terza nave 

Prosegue il lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla tragedia del Moby Prince. Il prossimo passo sarà acquisire tracciati radar ed eventuali immagini satellitari di quella notte per identificare la cosiddetta “terza nave” che sarebbe stata presente in rada a Livorno. Ieri si è tenuta l’audizione del giornalista della Tgr Rai Sardegna Paolo Mastino, autore del documentario Rai “Buonasera, Moby Prince”. Il giornalista sarà fra i consulenti della Commissione presieduta da Pietro Pittalis (Fi), che da mesi cerca una verità definitiva sulla tragedia che causò la morte di 140 delle 141 persone presenti sul traghetto tra passeggeri e membri dell’equipaggio. La sera del 10 aprile 1991 Moby Prince partì dal porto di Livorno per Olbia, ma a 2 miglia e mezzo dal porto toscano entrò in collisione con la petroliera Agip Abruzzo. Sul traghetto della Navarma sopravvisse solo il mozzo napoletano Alessio Bertrand. La prima commissione d’inchiesta, presieduta da Silvio Lai (Pd)) stabilì in zona non c’era nebbia. La seconda commissione, presieduta da Andrea Romano (Pd) si concentrò su elementi nuovi, come l’ipotesi di una terza nave comparsa improvvisamente davanti al traghetto che provocò una virata a sinistra. «Cercheremo - ha detto Pittalis - di accertare l’identità di questo terzo natante che avrebbe determinato questa manovra improvvisa del Moby Prince e, dopo, ci sarà da interrogarsi sul perché in quel momento fosse lì. Ma anche perché l’Agip Abruzzo si trovasse in un’area dove non era possibile lo stazionamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA