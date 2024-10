Disastro Makoumbou, il Cagliari cade 

Con una doppia ingenuità, Makoumbou lascia il Cagliari in dieci dalla mezz’ora. I rossoblù, già a disagio davanti alla manovra dell’Udinese, subiscono al 38’ il gol di Lucca. I sardi giocano con cuore e coraggio, dimostrando di poter raddrizzare la gara anche con l’uomo in meno. I cambi di Nicola (ma perché sostituire Augello?) non danno slancio e al 78’ il raddoppio di Davis chiude la gara. Cagliari in campo martedì alla Unipol Domus contro il Bologna. Resta il rammarico per l’atteggiamento disastroso del congolese.