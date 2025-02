Disastro di Pioltello, una sola condanna 

MILANO. Una sola condanna e otto assoluzioni. Per il disastro ferroviario di Pioltello del 25 gennaio del 2018, in cui morirono tre donne e oltre 200 persone rimasero ferite, il processo di primo grado si è chiuso con una pena di 5 anni e 3 mesi per l’ex responsabile dell’unità manutentiva di Rete ferroviaria italiana, Marco Albanesi. Assolti gli altri imputati, in sostanza i dirigenti di Rfi, tra cui anche l’ex ad Maurizio Gentile, e la stessa società. Una decisione, ha chiarito il presidente del Tribunale Fabio Roia, che si fonda «sull’assenza di prova» di «condotte commissive o omissive ad essi rimproverabili», riguardo ai rispettivi «ruoli» e agli «effettivi flussi informativi» su quel giunto in pessime condizioni che causò l’incidente e sulla «inadeguatezza della manutenzione». Al solo Albanesi, all’epoca a capo dell’unità che si occupava della manutenzione su quella tratta, è stata attribuita la «colposa sottovalutazione del rischio, a lui noto, di rottura del giunto». Da qui la condanna per disastro ferroviario colposo, omicidio e lesioni colpose, mentre i pm Leonardo Lesti e Maura Ripamonti ne chiedevano altre cinque, società compresa, a pene fino a 8 anni e 4 mesi. La sentenza, arrivata a più di 7 anni dalla tragedia, è stata emessa dopo una camera di consiglio di quattro ore e mezza. Amareggiati, i passeggeri sopravvissuti sono andati via in silenzio.

