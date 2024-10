«Disastro del sistema-salute: la colpa è dei medici di base» 

«La medicina di base, in larga parte responsabile del disastro del sistema italiano, rifiuta per certi versi di adeguarsi ai tempi e si oppone alla possibilità di avere ulteriori “responsabilità”». Parole di Paolo Siotto, primario di Radiologia del Brotzu, che ovviamente non sono piaciute per niente agli interessati.

Il convegno

Una critica pesante, fatta nell’ambito di un intervento nei giorni scorsi al convegno “Tomografia computerizzata, innovazione, qualità e pratica clinica”, evento “Ecm” (Educazione continua in medicina), quindi rivolto ai camici bianchi in formazione, e per questo ancora più contestato.

«È un messaggio che provoca un danno di immagine a tutta la sanità, tanto più grave se si considera che è un’opinione personale espressa ai giovani colleghi», avverte Umberto Nevisco, segretario regionale della Fimmg. «Mi sono rivolto all’Ordine, per chiedere di convocare immediatamente il radiologo, con l’obiettivo che possa capire meglio di cosa parla ed eviti questi giudizi superficiali e qualunquisti. Servirebbe una giornata di confronto, tra le varie categorie professionali, perché litigare e denigrarci a vicenda certo non fa bene a nessuno».

L’intervento

Il video con il dottor Siotto che parla ha girato su whatsapp ed è arrivato a decine di persone. Un minuto e mezzo, poche frasi estrapolate dal discorso completo: il tema, a quanto si capisce, è quello di far sì che anche i medici di medicina generale possano avere maggiore dimestichezza con strumenti diagnostici come la Tac, con l’obiettivo «di fare prescrizioni e consigliare esami più mirati». Un tema importantissimo e molto sentito dai dottori che auspicano «una collaborazione multiprofessionale tra chi prescrive l’esame e i principali attori del team radiologico».

Ordine e sindacati

«Prendiamo atto di quanto sentito nel breve video, uno stralcio di un più ampio discorso», sottolinea il presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Cagliari Emilio Montaldo, «personalmente non sono d’accordo sul fatto di estrinsecare questa opinione sulla medicina generale “rovina” del sistema sanitario nazionale di fronte a numerosi partecipanti di un evento pubblico, e trattandosi del primario di una struttura ospedaliera, queste parole assumono un significato ancora più inopportuno. L’Ordine valuterà quanto accaduto, attraverso le procedure previste dalle norme».

Il direttivo regionale del sindacato Snami, in una nota avverte che «la denigrazione spicciola immotivata è un preciso reato, e il mancato rispetto delle colleghe e dei colleghi è contemplato nel codice deontologico. Tacciare “la medicina di base di essere in larga parte responsabile del disastro del sistema italiano” sta creando sdegno in tutta l’Isola e anche nel resto del Paese, ci sgomenta che un primario di una branca specialistica del più grande ospedale sardo abbia una conoscenza così parcellare, settaria e limitata delle medicina generale».

Rosalba Piras, portavoce dell’associazione Mmg-Sardegna, sottolinea: «Esigiamo spiegazioni dal collega riguardo alla sua “lezione” in cui offende una categoria già offesa dalla politica e dai sindacati negli ultimi vent’anni. Attendiamo doverose scuse».

