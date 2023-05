Disastro cavallette, a rischio 100 mila ettari  

Ci sono passate davanti, ma, sulla piana di Ottana, le carovane di carri armati, munizioni e droni, non si sono mai fermate. L’anno scorso, da queste parti, l’esercito l’hanno invocato a voce alta. Quest’anno, invece, per combattere l’ottava piaga d’Egitto, quella delle cavallette, hanno preferito una società privata, con tanto di appalto a senso unico, nel senso di un unico partecipante, per affidargli a caro prezzo la guerra contro l’invasione della Dociostaurus, la locusta del Marocco. Nei palazzi agricoli della Regione sono stati preveggenti. Non è un caso che al piano di intervento per l’annata 2023 abbiano dato un titolo eloquente: «invasione cavallette in Sardegna». Lo sapevano, probabilmente, che sarebbe finita così, anche quest’anno. Per capirlo basta non ascoltare rassicurazioni a buon mercato, promesse di interventi immediati e ogni armamentario propagandistico sviscerato in conferenze stampa a favore di telecamera.

Dopo San Costantino

Se dopo l’arco di San Costantino, quello dell’Ardia, nell’agro di Sedilo, lasci la Carlo Felice, la strada divorata dall’incuria e da cantieri da terzo mondo, entri subito nel cuore della mappa georeferenziata dei 441 allert di una guerra persa in partenza. L’app riservata alle segnalazioni delle “oasi” per cavallette, sparse in un areale sconfinato, non racconta tutto, ma è già di per sé la fotografia eloquente del disastro annunciato. Basti solo ricordare che lo scorso anno, in questo stesso periodo, l’epicentro si poteva circoscrivere “solo”, per modo di dire, alla piana di Ottana, quella delle due ciminiere. Oggi lo schema dei pallini rossi, invece, segnala l’allarme in almeno tre province, da Oristano a Sassari, passando per il cuore di quella di Nuoro. I Comuni che hanno registrato una segnalazione all’interno del sistema di monitoraggio predisposto da Laore, l’agenzia agricola della Regione, non si contano più nelle dita di una mano, e non ne bastano nemmeno due. Il rilevatore di “allevamenti” di cavallette sparsi qua e là è tale da far ipotizzare un rischio che potrebbe raddoppiare la superficie “contaminata”, passando da 50.000 ettari dello scorso anno ai 100.000 di questa nuova stagione. I territori coinvolti registrano la punta estrema verso nord a Bultei, provincia di Sassari, e Austis a sud. La piaga d’Ottana, secondo questa mappa seminterattiva, ha ormai raggiunto i confini di Nuoro, la segnalazione di un “accampamento” vigoroso di locuste viene circoscritto a ridosso del confine comunale dell’Atene sarda. È niente, però, quel sovrapporsi di pallini rossi rispetto alle strade interne che attraversano il perimetro della nuova avanzata. Se imbocchi la circonvallazione agricola della zona industriale che fu dell’Eni ti ritrovi su veri e propri affluenti costanti di “passeggiatrici” su asfalto, che a volte costeggiano i guardrail, altre volte, quelle più temerarie, attraversano la strada. Un pò come quando il fuoco salta la barriera, per attaccare un altro fronte. Lungo la provinciale 33, verso nord, il manto stradale, consunto dal tempo e dal sole, si tinge di “rosso locusta”. Spiaccicate inesorabilmente a milioni sulla viabilità secondaria, quasi a segnare il “sacrificio estremo” pur di conquistare nuove colture agricole da svuotare con un incessante lavorio “mandibolare”. Saltellano, per adesso. In miliardi, però, si accingono a mettere le ali, per devastare in libertà ettari ed ettari di coltivazioni. Sottovoce qui lo dicono tutti: ancora una volta si è partiti tardi, disarmati e senza una strategia concreta di lotta a questo fenomeno. Lo scorso anno il rimedio strutturale era stato enunciato, chiaro e senza scorciatoie: quando le locuste sono ancora allo stato di uova è indispensabile arare i terreni, a partire da quelli incolti, la maggior parte. Solo movimentando la terra, esponendo le uova agli eventi atmosferici, si sarebbe potuto fermare questo ciclo riproduttivo capace di generare miliardi e miliardi di cavallette con un effetto moltiplicatore inesauribile. Invocarono la Protezione civile e l’Ese rcito per un vero e proprio piano di eradicazione senza appello, a colpi di trattori e vomeri. Invece, niente. Non è arrivato nessuno. Alla chiamata ha risposto la Nato dispiegando nell’Isola 3.000 uomini e 700 mezzi militari, ma hanno sbagliato strada.

Il business delle cavallette