Disastro ambientale, per i roghi sulla 554 il pm chiede 9 condanne  

Ai margini del campo nomadi nei pressi della Motorizzazione civile ci sarebbe stato un vero e proprio disastro ambientale, con i consulenti della Procura che avevano segnalato la presenza di sostanze tossiche derivate dalla combustione e persino rischi per la salute degli abitanti di Mulinu Beccu e San Michele. Ne è sicuro il pubblico ministero Giangiacomo Pilia che ieri ha chiesto condanne pesantissime, tra i 5 ed i 7 anni di carcere, per i nove imputati di origini bosniache accusati di aver alimentato i roghi di rifiuti nelle discariche abusive vicino alla statale. Incendi spesso voluti per sciogliere le parti plastiche ed estrarre i metalli contenuti in elettrodomestici, cavi elettrici, pneumatici e altro materiale.

Le richieste

Davanti al collegio della Seconda sezione penale del Tribunale presieduta dal giudice Giovanni Massidda, la pubblica accusa ha chiesto la condanna a 7 anni di reclusione rispettivamente per Valter Sulejmanovic e Slatko Adzovic, mentre sono stati sollecitati 6 anni nei confronti di Rizvan, Jardan, Zaiko, Leon Sulejmanovic e Dragon Ahmetovic. Cinque anni di carcere, infine, sono stati chiesti per Almasa e Vasna Sulejmanovic. Tutti gli imputati fanno parte di due clan familiari e vivevano nel campo rom sino al 25 novembre 2016, quando su richiesta proprio del pubblico ministero Giangiacomo Pilia, il Tribunale sequestrò il campo rom e alcuni furgoni utilizzati per trasportare la spazzatura. Ieri mattina hanno discusso anche le parti civili, tra queste il Gruppo di Intervento giuridico e il comitato “No Diossina", con gli avvocati Susanna Deiana e Riccardo Schirò, ma anche i legali del Comune di Cagliari e di alcuni cittadini costituiti in giudizio.

L’indagine

L'indagine condotta dal Noe dei Carabinieri si era chiusa con le ipotesi di reato di abbandono, raccolta, gestione illecita di rifiuti, anche speciali e pericolosi, inquinamento e disastro ambientale. Gli esperti nominati dalla Procura avevano analizzato gli effetti di anni di roghi sul terreno, segnalando la presenza di sostanze tossiche potenzialmente pericolose per gli abitanti di San Michele e Mulinu Becciu che da anni protestavano per il fumo e la puzza sprigionati con cadenza pressoché giornaliera dagli incendi nei pressi della Motorizzazione civile. Stando ad una stima approssimativa, ma molto realistica, la bonifica dell’area inquinata potrebbe costare al Comune qualcosa come tre milioni di euro.