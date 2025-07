Disastro Air India, il giallo dei pulsanti del carburante 

New Delhi. Spunta una nuova pista sullo schianto del volo Air India 171, nel quale il 12 giugno persero la vita 260 persone. La causa dello spegnimento dei motori potrebbe risiedere in difetti degli interruttori di controllo del carburante. Nel rapporto preliminare sull’incidente del volo Air India 171, si afferma che la Federal Aviation Administration (Faa) statunitense aveva emesso un bollettino informativo nel dicembre del 2018 in merito al «potenziale disinserimento del dispositivo di blocco dell’interruttore di controllo del carburante». Un potenziale difetto che però secondo la Faa non rappresentava una «condizione di pericolo» tale da giustificare un provvedimento più severo. Air India ha già dichiarato agli inquirenti di non aver effettuato ispezioni, in quanto «non obbligatorie». Continua dunque il mistero sul disastro dopo la rivelazione del Wsj secondo cui gli interruttori del carburante, utilizzati per accendere o spegnere i motori a terra, sono stati spostati da “run” a “cut-off” poco dopo il decollo.

RIPRODUZIONE RISERVATA