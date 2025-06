Disastro aereo, vittime identificate col test del dna 

New Delhi. È l'ora dello strazio, ma anche degli interrogativi, in India come nel Regno Unito, all’indomani della sciagura aerea di Ahmedabad, dove un Boeing 787-8 Air India è precipitato fra le case pochi secondi dopo il decollo in direzione Londra Gatwick, causando la morte di 241 delle 242 persone a bordo e decine di vittime a terra.

Per tutta la giornata numerosi familiari sono rimasti accampati fuori da un ospedale per il riconoscimento dei passeggeri deceduti (169 cittadini indiani, 52 britannici, 7 portoghesi e un canadese secondo la lista degli imbarchi, oltre ai 10 assistenti di cabina e ai 2 piloti). Molti hanno consegnato campioni del dna per aiutare l’identificazione dei poveri resti ricomposti finora, ma ci vorrà tempo prima che tutte le salme possano essere consegnate. Al momento, solo una mezza dozzina di corpi in condizioni più integre è tornata ai congiunti, mentre manca ancora un totale certificato sul numero dei morti: la polizia di Ahmedabad, principale centro dello stato federato indiano del Gujarat, ne ha finora confermati 265, conteggiando 241 occupanti del velivolo e almeno 24 giovani specializzandi di uno studentato medico coinvolto nell'impatto al suolo. Ma le verifiche sono complesse, nello scenario post-apocalittico di rottami ed edifici danneggiati lasciato dall'urto, dall'esplosione di carburante, dall'incendio che si è generato, e i media britannici stimano che il terribile bilancio finale possa assestarsi attorno a quota 300.

RIPRODUZIONE RISERVATA