Disastro aereo,  a maggio  la sentenza 

È fissata per il 25 maggio la sentenza d’appello sul disastro aereo di Castiadas che, 14 anni fa, costò la vita al geometra perugino Paolo Marcagnani, alla moglie Sonia Baccianella e all'amica Roberta Stanzione. Dopo la richiesta di assoluzione formulata da sostituto procuratore generale Giacarlo Moi, che ha chiesto di ribaltare la decisione dei giudici del primo grado, ieri mattina hanno discusso gli ultimi difensori e il presidente della Corte ha rinviato a maggio per le repliche e la sentenza.

Nel primo processo erano stati condannati a pene comprese tra 3 e 5 anni di reclusione i titolari dell'aviosuperficie di Castiadas, un dirigente e due ispettori dell'Enac. I tre passeggeri erano decollati da Foligno la mattina del 30 agosto 2007 a bordo di un monomotore Rockwell Commander AC 114B, di proprietà e pilotato da Marcagnani diretti in Sardegna, accordandosi per atterrare nella pista in terra battuta di Maloccu, a Olia Speciosa. Dopo un tentativo di atterraggio andato male, il secondo fu fatale: il piccolo aereo si schiantò e i tre morirono sul colpo. In primo grado il Tribunale aveva stabilito che metà della colpa del disastro fosse del pilota, ma che l'altra metà fosse del titolare e gestore dell'Aviosuperficie, di due ispettori aeroportuali e l'ex dirigente Enac di Cagliari: così era stato condannato a 5 anni per omicidio colposo Efisio Contini e 4 anni e 6 mesi a Paolo Contini, rispettivamente titolare e gestore della pista, tre anni e mezzo gli ispettori Rita Macis e Marco Veloce e a tre anni Francesco Persico, ex direttore Enac (Ente nazionale deputato a vigilare nel settore dell'aviazione civile). Ora la richiesta di assoluzione per tutti su cui dovrà decidere la Corte.

