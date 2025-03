Disastri dell’acqua: il Piano 

Depositate, qualche giorno fa, le ultime risposte alle osservazioni mosse dagli enti competenti al piano di mitigazione del rischio idrogeologico, Olbia e le sue acque aspettano il verdetto della commissione di Valutazione di impatto ambientale. Se tutto fila liscio, la messa in sicurezza della città andrà a bando per l’affidamento dei lavori a fine anno.

Impatto ambientale

Al vaglio della VIA, alcune importanti modifiche al progetto originario, soprattutto relativamente ai materiali di risulta degli scavi e dei dragaggi delle foci dei tre rii interessati (Seligheddu, San Nicola e Zozò). Cambia la destinazione di deposito e il loro uso finale: «Partendo dal presupposto che sarà un cantiere a chilometro zero, la collocazione dei materiali di escavo consentirà di ripristinare la zona dunale retrostante la spiaggia di Pittulongu», spiega il direttore tecnico della Technital S.p.A che ha redatto il piano, Simone Venturini, specificando che il ritrovamento di specie e habitat da preservare ha imposto la riduzione dei metri cubi di sedimenti, da 50mila a 10mila, da depositare nell'area. I restanti, accantonata la soluzione di conferirli nella discarica di Spiritu Santu e nella cava dismessa Lana Azza Ruja, saranno, invece, utilizzati per creare un parco urbano. «Circa 1,4 milioni di metri cubi di sedimenti, in aggiunta agli altri provenienti dagli scavi delle gallerie, saranno usati per creare il più grande parco urbano d'Italia, di circa trenta ettari, e per realizzare alcune colline alberate utili a schermare il viadotto ferroviario che, in collegamento con l'aeroporto, passerà accanto, e una grande area parcheggi a servizio sia del parco sia del cimitero vicino», continua Venturini. Tra le nuove integrazioni, conclude il padre del piano «il prolungamento di un intervento sul rio San Nicola che originariamente si fermava al ponte di via Figoni e che ora sarà allungato fino a monte del rio, al ponte di via Ferrini, garantendo una maggiore sicurezza per la zona, e la riduzione dell'opera di scarico dello scolmatore nel rio Padrongianus con una notevole conseguente diminuzione degli espropri».

Olbia come Pisa

La proposta progettuale di Technital per salvaguardare Olbia dalla furia dell'acqua prevede due canali scolmatori, uno a nord e l'altro a sud della città, una soluzione che, nelle ultime ore, ha salvato Pisa da una piena che sarebbe stata devastante. «Ho progettato l'opera di dragaggio del tratto di foce del canale scolmatore d'Arno, il più grande d'Italia, che in questi giorni ha scolmato 350 metri cubi al secondo, una portata del tutto simile a quella che lo scolmatore del Seligheddu scaricherà nel Padrongianus, sottraendola alla piena della città», ha concluso Venturini.

