Disarmati rapinano un hotel 

È giallo su una misteriosa irruzione all’interno dell’Hotel Baia Aranzos, avvenuta all’alba di lunedì. Due persone, forse aiutate da un complice, si sono presentate alla reception dell’albergo di Golfo Aranci e hanno manifestato subito le loro intenzioni minacciose. Non avevano armi da fuoco o coltelli, ma uno dei due uomini è stato molto “convincente”, si è fatto consegnare dall’unico dipendente dell’hotel presente, tutto il denaro che era nella cassa della reception, in tutto neanche 2mila euro. È stato subito confermato, ed è una circostanza importante, che si soldi non sono di proprietà dell’addetto alla reception, ma dell’hotel. I rapinatori, con i volti parzialmente coperti da degli indumenti, hanno arraffato le poche banconote che erano nei cassetti della reception e poi sono scappati.

Da tutti gli elementi raccolti dai carabinieri, soprattutto grazie alla testimonianza della vittima, emerge che i malviventi erano bene informati sugli orari dell’hotel, sui turni del personale e sulle caratteristiche dell’immobile. Quindi potrebbe trattarsi di persone che in diverse occasioni sono entrate nella struttura, forse come clienti o per ragioni di lavoro. Il blitz notturno ha più l’aria di una ritorsione, di un atto intimidatorio. La maggior parte dei clienti degli alberghi pagano il conto con carte di credito, la rapina alla reception di un hotel è un fatto singolare, per non dire altro. Il dato sicuro è che i banditi sono scappati dall’hotel senza lasciare tracce, a quanto pare si tratta di italiani, ma non vi sono certezze sul punto.

Le indagini

La prova della singolarità del “colpo” nell’hotel è l’assoluto disinteresse dei “banditi” all’adozione di precauzioni minime per evitare l’identificazione. L’Hotel Baia Aranzos è dotato di un sistema di videosorveglianza che avrebbe immortalato i rapinatori, a quanto pare, anche a viso scoperto. I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia avrebbero acquisito anche altre immagini che potrebbero essere utili per l’inchiesta. Il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas: «È un fatto singolare in un posto come il nostro, dove non abbiamo mai avuto problemi di questo tipo. Spero che il caso si risolva subito, per la nostra serenità e per quella delle persone che vengono a Golfo Aranci».

RIPRODUZIONE RISERVATA