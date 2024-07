Disarmati contro il fuoco 

Ieri altra giornata di fuoco nel Nord Sardegna, con l’aggravante del dolo. Gli incendiari hanno sferrato un attacco folle puntando al centro abitato di Usini. Il rogo è stato appiccato nella zona di Molineddu e poi a ridosso dell’area urbana, a est del paese. La lotta alle fiamme è andata avanti sino alle 17 (anche con il supporto di tre Canadair). I mezzi aerei hanno operato dalla mattina al pomeriggio, anche a a Pozzomaggiore e poi a Bonorva, nella zona di Rebeccu. Le operazioni hanno richiesto l’intervento dell’elicottero Superpuma e delle squadre di Forestas partite di Giave, Nughedu San Nicolò, Ozieri e Anela. La macchina antincendio è messa a durissima prova in queste ore nel nord dell’Isola. Stanno emergendo drammaticamente tutti i problemi degli apparati e in Gallura la tensione è altissima, allarma l’inadeguatezza della struttura regionale.

Senza vedette e squadre

Domenica a Tempio sono stati commemorati i caduti di Curraggia, sono passati 41 anni dalla tragedia (nove morti). E alla fine di agosto saranno 35 anni dal disastro di Milmeggiu, tra San Pantaleo e Portisco (13 morti tra i quali tre bambini). In concomitanza con questi tristi scadenze la Gallura misura l’involuzione dell’apparato antincendio. Il Corpo Forestale non ha più occhi, a Tempio sono state soppressi diversi punti vedetta e il presidio del Limbara funziona con un unico operatore. Ridotta la rete degli osservatori a Luras, Calangianus e Aggius. Chiusa la vedetta di Balascia, a Oschiri. Problemi anche su Olbia e per la vedetta di Monte Moro (un giorno alla settimana resta chiusa) ad Arzachena. Sulla base del Corpo Forestale del Limbara non c’è più l’elicottero. Dice il sindaco di Tempio, Gianni Addis: «A giugno ho scritto alla giunta regionale, ma il problema è anche trovare un interlocutore che ci ascolti, siamo molto preoccupati. Non abbiamo visto le assunzioni annunciate».

Troppi veterani

L’età media del personale del Corpo Forestale e di Forestas è troppo alta, in Gallura stanno mancando anche i direttori delle operazioni di spegnimento (Dos). Dice il segretario del sindacato del Corpo Forestale, il Safor, Ignazio Masala: «Stiamo assistendo a quello che avevamo segnalato alla giunta regionale. La macchina antincendio ha fatto molti, troppi, passi indietro. Dobbiamo fermare questa involuzione».

