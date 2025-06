«Disarmati contro gli incendi» 

Operano tra mille difficoltà, ma ogni anno si fanno trovare pronti quando c’è da combattere contro gli incendi. Sono i volontari delle due associazioni cittadine che in questi giorni hanno partecipato alle operazioni di spegnimento di una decina di roghi, ultimo in ordine di tempo quello appiccato mercoledì pomeriggio in via del Minatore, quando la scarsa visibilità dovuta alla presenza di una fitta coltre di fumo ha provocato la chiusura al traffico della strada d’ingresso alla città.

Due associazioni

In città operano due associazioni di protezione civile. Lavorano tra mille difficoltà ma sono sempre pronte a intervenire quando le fiamme minacciano persone, case, terreni e aziende. Francesco Uda è il decano dei volontari. Ha 79 anni e centinaia di operazioni antincendio alle spalle. Guida il gruppo Ser. «Operiamo in città da quasi 40 anni – racconta – non è facile andare avanti perché ogni anno c’è sempre qualche novità che riguarda la campagna antincendio». L’associazione ha la sua sede in via Lubiana. «La stiamo sistemando – continua Uda – in questo momento ci sono 14 volontari. Alcuni sono entrati nel gruppo da poco, dopo aver frequentato un corso antincendio. Io sono il più anziano e pertanto cerco di aiutare i ragazzi che si avvicinano al mondo del volontariato». Nei giorni scorsi il Ser ha firmato un accordo con il Comune, una convenzione che consentirà ai volontari di usufruire di un contributo per coprire le spese. Cerca invece una sede l’associazione Athena, operativa da quattro anni. «Non abbiamo firmato la convenzione perché abbiamo bisogno di una sede. Fino a quando il Comune non ci assegnerà un nuovo locale come più volte promesso – dice il presidente Bruno Cocco – abbiamo fatto diverse richieste ma purtroppo senza esito. Chiaramente questa situazione ci crea tantissimi problemi perché non riusciamo ad essere operativi al cento per cento. Abbiamo un solo mezzo a disposizione. Siamo 19 unità e spesso per raggiungere le zone interessate dagli incendi siamo costretti a utilizzare le nostra automobili»

I volontari

Nelle due associazioni di volontariato ci sono anche alcuni giovani che dedicano il loro tempo alla difesa dell’ambiente. Mirko Cara, del Ser, nei giorni scorso ha frequentato un corso per l’antincendio in collaborazione con il Corpo Forestale. «Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza – afferma – spero che tanti altri ragazzi seguano il mio esempio».

Gianluca Leccis frequenta il mondo del volontariato da tanti anni. Prima con l’associazione Terramare e da qualche tempo fa parte del gruppo Athena. «La mia è una passione – dice – ma svolgo questa attività anche per l’amore della nostra terra. Purtroppo le difficoltà sono tante, in primo luogo l’organizzazione dei turni penalizzata dal fatto che non abbiamo ancora la sede. Questo purtropo ci constringe ad allungare i tempi di intervento. Ma non ci arrendiamo».

