Disariche: un bando per le bonifiche 

Ci sono due ditte in lizza per far piazza pulita delle discariche abusive che punteggiano le aree urbane e quelle all’esterno della città. Sono due imprese sarde che hanno partecipato all’appalto da mezzo milione indetto dal Comune. Alla gara si sono candidate due ditte ed entro pochi giorni si conoscerà la vincitrice. Avrà un compito per certi versi anche socialmente rilevante: far sparire i cumuli di macerie che deturpano molti ambiti cittadini, ma anche certe zone immediatamente all’esterno della cinta urbana.

«Si procederà – spiega l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu - aggredendo quelle che vengono create addirittura in città nonostante i divieti, nonostante la presenza della videosorveglianza e nonostante un’accresciuta sensibilità ambientale che sulla carta dovrebbe limitare tale fenomeno». Alcune discariche non potranno essere debellate subito perché parte dei rifiuti sono stati bruciati: in tal caso si parla di bonifica e l’appalto non copre questo genere di intervento. Ma in tutti gli altri casi, anche dinanzi a cumuli giganteschi, l’obiettivo è far sparire tutto: nel caso della raccolta indifferenziata il rischio è che si abbassi la percentuale di differenziata, tuttavia è un rischio da correre.

Altro rischio è non sorvegliare le zone in cui gli incivili si accaniscono con regolarità. Emblematico molti anni fa il caso della discarica lungo il rio Cannas, nei pressi del vecchio ponte di fronte all’ex Tribunale: le aree vennero ripulite, poi gli incivili tornarono in azione vanificando tutto.

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