Disarcionata dal cavallo alla festa, ragazza in ospedale 

Disarcionata dal suo cavallo poco prima dell’inizio della sfilata equestre, in occasione dei festeggiamenti di San Salvatore che si celebrano a Pattada. Una ragazza di 16 anni è stata trasportata in gravi condizioni al Santissima Annunziata a bordo dell’elisoccorso. L’incidente è avvenuto sabato mattina, poco prima delle 10, quando ha inizio la processione del simulacro con i cavalieri per le vie del paese, subito dopo la messa, una ricorrenza che coinvolge tutta la comunità. Tutto era pronto per dare inizio al corteo con le bandiere dei rioni, quando nella piazza della chiesa del Rosario il cavallo, evidentemente infastidito, si è imbizzarrito e la ragazza è stata sbalzata dalla sella. Nella caduta ha battuto violentemente la testa a terra. Il personale del 118 nell'intervento ha constatato un trauma cranico, pertanto è stato richiesto il trasporto rapido all’ospedale a bordo dell’elicottero. Al momento dell’arrivo al pronto soccorso la giovane cavallerizza era cosciente ma le condizioni restavano comunque gravi. I medici che hanno disposto il ricovero l’hanno sottoposta ad una serie di accertamenti clinici. L’associazione Ippica Pattadese, in accordo con il sindaco Angelo Sini, hanno deciso l’annullamento della processione e della sfilata dei cavalieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA